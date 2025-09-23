Центробанк: в 2025 году средняя зарплата растет на 15%

Число занятых в экономике России продолжает расти, поэтому говорить о рецессии преждевременно. Так считает советник председателя ЦБ.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что средний уровень зарплат в 2025 году растет примерно на 15%.

Для сравнения, в 2024 году средние по стране зарплаты росли на 19%. Несмотря на небольшое замедление, сейчас доходы населения по-прежнему растут «очень быстрыми темпами».

«Мы пока что по статистике видим, что количество занятых в экономике только растет, а норма безработицы держится на минимумах уже долгое время. Это, наверное, самое яркое свидетельство того, что рецессии в экономике нет», — сказал Кирилл Тремасов.

Также он добавил, что говорить о технической рецессии тоже нельзя. Это явление возникает, когда квартальные показатели ВВП оказываются ниже, чем предыдущие три месяца.