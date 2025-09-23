ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Утверждены новые форматы электронного ЕТД

Единый транспортный документ используют в грузоперевозках двумя и более видами транспорта. Форматы носят рекомендательный характер.

Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 13.08.2025 № ЕД-7-26/717@, утверждающий форматы электронного единого транспортного документа (ЕТД).

ЕТД – это документ, предназначенный для оформления грузоперевозок с использованием двух и более видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского или внутреннего водного.

Новые форматы позволяют сформировать документы, подтверждающие заключение договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении, а также подтверждающие заключение договора перевозки пассажира, ручной клади, багажа, грузобагажа.

Форматы носят рекомендательный характер, подчеркивает ФНС. Они позволят налогоплательщикам ускорить документооборот и упростить взаимодействие с налоговиками.

Изменения вступят в силу через месяц со дня опубликования – с 15 октября 2025.

