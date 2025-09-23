ФНС: у бизнеса на АУСН есть особенности при начислении НДФЛ

У предпринимателей и компаний на АУСН есть ограничение по числу сотрудников — не больше пяти человек. Это позволяет автоматизировать расчет НДФЛ.

Бизнес на АУСН освобождается от уплаты налога на имущество и НДС, а также он налога на прибыль организаций, а если это ИП — от НДФЛ.

Чтобы обеспечить автоматизацию исчисления НДФЛ при выплате дохода сотрудникам, у предпринимателей на АУСН есть ограничения по числу наемных работников. Их может быть не больше 5 человек, причем все они должны быть резидентами РФ. Об этом сказано на сайте ФНС.

Зарплату следует выплачивать только в безналичной форме. Так банк сможет передавать информацию в налоговую, также он исчислит и переведет в бюджет НДФЛ от имени налогового агента.

Банк считает НДФЛ по ставке 13% вне зависимости от годовой суммы полученного дохода. Если будет превышение порога в 2,4 млн рублей в год, то налог пересчитает уже ФНС по прогрессивной шкале. Это отразится в сводном уведомлении.

Применяя АУСН, налогоплательщик не платит страховые взносы. Они составляют 0%, причем как для выплат в пользу сотрудников, так и для страховых взносов ИП за себя (в том числе при превышении дохода в 300 тыс. рублей в год). Однако взносы на травматизм следует уплачивать.

Несмотря на ставку по страховым взносам 0%, стаж сотрудников и ИП продолжает учитываться. Это происходит за счет повышенных ставок самого налога АУСН.