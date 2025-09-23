Когда компания может платить налог на прибыль за свои обособки

Если организация и ее обособленные подразделения находятся на территории одного субъекта, головная компания может сама платить налог на прибыль. А НДФЛ придется платить по месту учета обособки.

В письме от 21.08.2025 № 03-03-06/1/81614 Минфин разъяснил порядок уплаты налога на прибыль и исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ компанией с обособленными подразделениями.

Если у организации есть несколько обособок на территории одного субъекта РФ, то распределение прибыли по каждому из них можно не производить (абз. 2 п. 2 ст. 288 НК). Налог к уплате в бюджет этого субъекта в этом случае определяют исходя из доли прибыли обособки, находящихся на территории субъекта.

Налогоплательщик сам выбирает то обособленное подразделение, через которое платит налог в бюджет этого региона, уточнил Минфин.

Для этого нужно уведомить налоговую о выборе подразделения. Уведомление подают в ИФНС, где налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения обособленных подразделений, до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду.

То есть, если головная компания и обособки находятся на территории одного субъекта, то налогоплательщик может платить налог на прибыль за свои обособленные подразделения.

А НДФЛ компания с обособленными подразделениями, стоящими на учете в налоговой по своему месту нахождения, платит с доходов работников этой обособки в бюджет по месту учета обособки. Сведения о доходах физлиц и расчет сумм НДФЛ по работникам обособленного подразделения тоже отправляют в налоговую по месту учета обособленного подразделения.

