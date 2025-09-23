Государство перестало быть довольно патентной системой для мигрантов. Из-за нее скапливается социальная напряженность.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что патентная система трудовой миграции уже изжила себя.

Недовольны этой системой все: и бизнес, для которого нет понятного административного процесса найма, и сами мигранты, среди которых копится социальное напряжение. Даже государство уже перестало быть довольно патентной системой, что проявляется в более жестких проверках.

«Патентная система трудовой миграции себя изжила и стала источником социальной напряженности», — сказал Борис Титов.

Также он добавил, что необходимо разделить режимы въезда на упрощенный с пребыванием до года и долгосрочный — свыше года. Причем при краткосрочном въезде семьи мигрантов должны жить на родине, а при долгосрочном они должны будут проходить тесты на знание языка. Иностранец должен выучить русский язык еще в своей стране, а не в России.

Работодатель, который пригласил мигранта, будет нести за него ответственность, в том числе за его быт и медицинское обслуживание. Также ему придется оплачивать депортацию, если она потребуется.

Недавно мы писали, что Владимир Путин подумает об отмене патентной системы для мигрантов.