ФНС рассылает уведомления о налогах по вкладам за 2024 год

Если вкладчик в 2024 году получил процентный доход меньше 210 тысяч рублей, то ему не нужно платить налог.

ФНС начала рассылать уведомления об уплате налогов с процентного дохода по вкладам за 2024 год. Уплатить их нужно до 1 декабря 2025 года.

Самостоятельно никаких расчетов производить не нужно, равно как и подавать специальные декларации. Налоговики обмениваются с банками информацией, поэтому уже успели рассчитать сумму к уплате. Об этом пишут РИА Новости.

В 2024 году необлагаемая налогом сумма 210 тыс. рублей. Если процентный доход со всех вкладов меньше, то налога не будет. Если больше — налог рассчитают по ставке 13% или 15%, если годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Например, если доход составил 270 тыс. рублей, то нужно уплатить налог с 60 тыс. рублей (270-210 тыс.). Сумма к уплате составит 7,8 тыс.

Важно, что пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ не действует на процентный доход от депозитов. Там остались ставки 13% и 15%.

Впервые россияне стали платит налог со вкладов в 2023 году, тогда по этой статье доходов в бюджет поступило 111 млрд рублей.

Недавно мы писали, что налогоплательщики не могут открыть налоговые уведомления из-за того, что Личные кабинеты не работают.