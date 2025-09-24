Для покупателей могут снизить цены, если они согласятся приобрети невозвратный товар

Чтобы бороться со злоупотреблениями со стороны потребителей, Минэкономразвития предлагает ввести невозвратные товары. Цены на них будут дешевле, но отказаться от них будет нельзя.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что рассмотрит возможность ввести невозвратные тарифы для некоторых товаров. Это позволит защитить продавцов от злоупотреблений со стороны покупателей, а последним сэкономить, поскольку такие товары будут стоить дешевле возвратных.

«Может быть по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф — так же, как в авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — сказал Максим Решетников.

Например, потребители могут закупиться елочными украшениями перед Новым годом, а после праздников вернуть их. Или заказать много одежды в отдаленный регион и отказаться от нее. В этих случаях продавцы несут большие убытки, особенно селлеры маркетплейсов.

Министерство будет до начала 2026 года обсуждать проблему злоупотребления со стороны покупателей с предпринимателями, Роспотребнадзором и другими заинтересованными ведомствами.