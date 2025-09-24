Банки перестали начислять проценты за долги в 36% случаев

Кредитные организации боятся, что их клиенты обанкротятся, поэтому они готовы прощать штрафы за просрочки платежей.

В 2025 году банки стали чаще прощать должникам штрафы за неуплату кредитов. Число таких случаев увеличилось с 0,01% до 0,6-1,25%.

Кроме того, кредитные организации в 36% случаев перестали начислять проценты должникам. В 2024 году этот показатель был на уровне 20%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Основная цель такого поведения банков — избежать банкротства клиентов. Прощать неустойки и штрафы — нормальная рыночная практика для снижения объема просрочек на раннем сроке. Зачастую организациям это обходится дешевле, чем тратить деньги на суды и коллекторов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

В первой половине 2025 года Центробанк отметил ухудшение качества займов. Просрочка более 90 дней по автокредитам достигла 4%, а по ипотеке — 1,1%.

Во втором квартале в 2,2 раза выросло число заявок на кредитные каникулы. Их подали 233,8 тыс. По ипотечным каникулам показатель вырос на 30%, до 6,5 тыс. Также клиенты стали на 87% чаще обращаться к внутренним банковским программам реструктуризации. Всего таких заявлений было 1,5 млн.

Причем в апреля-июне 2025 года банки отклонили 80% заявок на реструктуризацию долгов и на кредитные каникулы. Главная причина отказа — нет документов, которые подтверждают ухудшение жизненной ситуации заемщика.