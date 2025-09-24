⚡ Для МСП всерьез могут отменить льготные тарифы страховых взносов — они уже не решают задачу по сохранению занятости

Минфин переформатирует пониженные тарифы страховых взносов: они останутся только для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей экономики. Кроме того, выплаты в пользу руководителей также обложат взносами.

С 1 января 2026 года Минфин хочет обязать коммерческие организации исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей с доплатой взносов исходя из выплаты зарплаты не ниже МРОТ.

«Мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками — позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе», — сказано на сайте министерства.

Минфин считает, что пониженные тарифы для МСП больше не решают задачу по сохранению занятости. Льготы вводили как временную меру в период ковида, чтобы удержать безработицу на низком уровне. Такие тарифы собираются переформатировать.

В некоторых сферах установят общие тарифы в размере 30% до предельной базы и 15% свыше. Это коснется торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и других отраслей. При этом пониженные ставки останутся только для приоритетных направлений малого и среднего бизнеса. Например, для производства, транспорта, электроники и обработки.