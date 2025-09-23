❗ Минфин: по выплатам руководителям ниже МРОТ будут доначислять взносы с 1 января 2026 года

С 2026 года если выплаты руководителям организаций окажутся ниже МРОТ, нужно будет доначислить базу по страховым взносам до уровня минималки.

Минфин внес в Правительство бюджетный пакет, который предусматривает ряд изменений и поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы. В частности, нововведения касаются страховых взносов.

С 1 января 2026 года у компаний появится обязанность исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей с доначислением базы по страховым взносам исходя из МРОТ — в случаях, когда таким работникам выплачена заработная плата ниже МРОТ. Об этом сказано на сайте министерства.

Таким способом Минфин планирует бороться с фирмами-однодневками. Изменения позволят «перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты», а также уйти от серых схем в корпоративной сфере.