Роструд: если перевести совместителя на основную работу без увольнения, рисков нет

Сотрудника, оформленного на 0,5 ставки по совместительству, можно перевести на полную ставку. На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – как оформить эту процедуру:

Уволить работника и принять заново на основное место работы. Или без увольнения заключить с ним допсоглашение к трудовому договору.

И есть ли риски при оформлении полной ставки без увольнения.

«Оформить перевод работника с работы по совместительству на основное место работы можно путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. Каких-либо рисков в данном случае не будет», — ответил Роструд.

Ведомство уточнило, что в трудовом договоре обязательно писать, если работа является совместительством: ч. 4 ст. 282 ТК.

А условия трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается менять только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 72 ТК).

