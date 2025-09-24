🚗 За отсутствие полиса ОСАГО второй раз в день не оштрафуют

23 сентября 2025 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается не штрафовать водителей без полиса ОСАГО, если нарушение зафиксировано дорожной камерой больше одного раза за сутки.

Изменения хотят внести касательно ч. 2 и 3 ст. 12.37 КоАП, которая устанавливает штрафы:

за неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию гражданской ответственности;

управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.

Владельца ТС не будут привлекать к административной ответственности повторно в течение дня, когда нарушение впервые зафиксировали дорожные камеры. За сутки штрафы смогут применить только за первое выявленное нарушение.

Авторы законопроекта напомнили, что в обозримом будущем контролировать наличие полиса ОСАГО будут с помощью автоматической фото- и видеофиксации.

При этом действующая формулировка ст. 12.37 КоАП позволяет неоднократно привлекать к административной ответственности за отсутствие полиса.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

До этого момента завершат модернизацию сервиса автоматической фиксации нарушений «Паутина» и отработают механизм привлечения к административной ответственности, говорится в пояснительной записке.