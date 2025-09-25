Минфин: как учитывать компенсацию работнику за использование электромобиля в служебных целях

Компенсация за пользование личным электромобилем не уменьшает налог на прибыль, но освобождается от страховых взносов и НДФЛ.

В письме от 14.08.2025 № 03-00-08/79253 Минфин ответил на вопрос об НДФЛ, налоге на прибыль и страховых взносах при выплате работнику компенсации за использование личного электромобиля в служебных целях.

Согласно ст. 188 ТК, работнику компенсируют использование в работе личного транспорта.

В абз. 2 п. 1 ст. 217 НК указано, что НДФЛ не облагаются компенсации, связанные с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.

Также эти выплаты не облагаются страховыми взносами – абз. 11 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК.

А в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 264 предусмотрено, что расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей учитывают в целях налога на прибыль. Но на выплату таких компенсаций установлены нормы расходов (постановление Правительства от 08.02.2002 № 92).

При этом в постановлении нет норматива расходов на компенсацию при использовании электромобиля. А значит, такие компенсации не учитываются в базе по налогу на прибыль. Об этом Минфин писал в письме от 19.08.2025 № 03-03-06/1/80897.

Таким образом, компенсация работнику за использование при исполнении трудовых обязанностей именно электромобиля не облагается НДФЛ и страховыми взносами, но не учитывается в расходах работодателя.

Какие документы нужны для управления служебным автомобилем — разъяснили здесь.

Научим рассчитывать зарплату, надбавки и компенсации сотрудникам на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.