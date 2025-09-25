Какие банки получили больше всех жалоб в первой половине 2025 года
25 сентября 2025 года Центробанк опубликовал новый ренкинг кредитных организаций за первые шесть месяцев 2025 года.
Теперь такую информацию будут публиковать раз в полгода, а не раз в год, как планировали. Эту инициативу поддержали сами банки. Они считают, что ренкинг позволит вовремя отследить изменения и оперативно отработать обратную связь от регулятора.
«Потребители смогут быстрее получать информацию о качестве услуг и на основе этого принимать решение о выборе банка», — сказано на сайте ЦБ.
По данным ренкинга за первую половину 2025 года, первое место занял ПАО «МТС-Банк», второе — Банк ГПБ, третье — ПАО «Совкомбанк».
Для расчета индикатора ЦБ использовал обоснованные жалобы клиентов на кредитование, а также сведения из отчетности самих банков. Место в рейтинге зависит от числа жалоб, рассчитанных на каждые 100 тыс. кредитных договоров.
В ренкинг вошли банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине 2025 года в Банк России поступило больше одной обоснованной жалобы.
