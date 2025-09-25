Какие банки получили больше всех жалоб в первой половине 2025 года

Каждые шесть месяцев Центробанк будет публиковать ренкинг банков, в отношении которых поступило больше одной обоснованной жалобы от клиентов.

25 сентября 2025 года Центробанк опубликовал новый ренкинг кредитных организаций за первые шесть месяцев 2025 года.

Теперь такую информацию будут публиковать раз в полгода, а не раз в год, как планировали. Эту инициативу поддержали сами банки. Они считают, что ренкинг позволит вовремя отследить изменения и оперативно отработать обратную связь от регулятора.

«Потребители смогут быстрее получать информацию о качестве услуг и на основе этого принимать решение о выборе банка», — сказано на сайте ЦБ.

По данным ренкинга за первую половину 2025 года, первое место занял ПАО «МТС-Банк», второе — Банк ГПБ, третье — ПАО «Совкомбанк».

Для расчета индикатора ЦБ использовал обоснованные жалобы клиентов на кредитование, а также сведения из отчетности самих банков. Место в рейтинге зависит от числа жалоб, рассчитанных на каждые 100 тыс. кредитных договоров.

В ренкинг вошли банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине 2025 года в Банк России поступило больше одной обоснованной жалобы.