Утвердили перечень населенных пунктов Запорожской области, где можно не применять ККТ

Если кассу не применяют, нужно выдать покупателю документ, подтверждающий расчет.

Правительство Запорожской области постановлением от 19.09.2025 № 489 утвердило перечень населенных пунктов со сложной оперативной обстановкой, на территории которых можно не применять ККТ при расчетах.

Ранее такие перечни утвердили в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Налоговая по новым регионам напоминает:

если населенный пункт не входит в перечень – применение ККТ обязательно ;

если при расчетах не применяют кассу, нужно выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий расчет.

«Включение населенного пункта в Перечень не препятствует применению кассы при осуществлении расчетов», — уточняет налоговая.

В этом есть такие плюсы: