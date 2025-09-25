ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Онлайн-кассы

Утвердили перечень населенных пунктов Запорожской области, где можно не применять ККТ

Если кассу не применяют, нужно выдать покупателю документ, подтверждающий расчет.

Правительство Запорожской области постановлением от 19.09.2025 № 489 утвердило перечень населенных пунктов со сложной оперативной обстановкой, на территории которых можно не применять ККТ при расчетах.

Ранее такие перечни утвердили в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Налоговая по новым регионам напоминает:

  • если населенный пункт не входит в перечень – применение ККТ обязательно;

  • если при расчетах не применяют кассу, нужно выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий расчет. 

«Включение населенного пункта в Перечень не препятствует применению кассы при осуществлении расчетов», — уточняет налоговая.

В этом есть такие плюсы: 

  • оформление чека занимает меньше времени, чем оформление обязательного документа, подтверждающего оплату; 

  • проще вести налоговый учет; 

  • легко контролировать движение товаров и работу персонала; 

  • защита от необоснованных претензий за чужой товар и т. д. 

