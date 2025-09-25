Утвердили перечень населенных пунктов Запорожской области, где можно не применять ККТ
Правительство Запорожской области постановлением от 19.09.2025 № 489 утвердило перечень населенных пунктов со сложной оперативной обстановкой, на территории которых можно не применять ККТ при расчетах.
Ранее такие перечни утвердили в Херсонской области, ДНР и ЛНР.
Налоговая по новым регионам напоминает:
если населенный пункт не входит в перечень – применение ККТ обязательно;
если при расчетах не применяют кассу, нужно выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий расчет.
«Включение населенного пункта в Перечень не препятствует применению кассы при осуществлении расчетов», — уточняет налоговая.
В этом есть такие плюсы:
оформление чека занимает меньше времени, чем оформление обязательного документа, подтверждающего оплату;
проще вести налоговый учет;
легко контролировать движение товаров и работу персонала;
защита от необоснованных претензий за чужой товар и т. д.
