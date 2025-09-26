Минфин: как учитывать для налога на прибыль доход в виде неустойки

Признанные должником пени и штрафы – это внереализационные доходы налогоплательщика.

В письме от 03.06.2025 № 03-03-06/1/54693 Минфин разъяснил порядок учета доходов в виде неустойки, штрафов и пеней.

Неустойка (штраф, пеня) – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, указано в п. 1 ст. 330 ГК.

Внереализационные доходы налогоплательщика – это доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате им по решению суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, иных санкций за нарушение договорных обязательств, сумм возмещения убытков или ущерба (п. 3 ст. 250 НК).

Датой признания таких доходов будет дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК).

