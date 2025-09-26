Какие ошибки с чеками на маркетплейсах приведут селлеров к блокировке счетов

Не все продавцы на маркетплейсах следят за тем, чтобы чеки были пробиты правильно. В итоги они рискуют попасть на большие штрафы и остаться с замороженными счетами.

С 1 сентября 2025 года налоговики обновили требования к чекам. В них появились новые теги: признак онлайн-расчета, часовой пояс, информация о безналичном платеже и другие особенности. Если не обновить кассу, фискальные документы будут сформированы неверно, а это грозит штрафами и блокировками.

При работе с маркетплейсами у селлеров есть несколько вариантов действий с чеками. Например, площадка самостоятельно выдает чек, если она является агентом, который действует от своего имени. Однако маркетплейс может быть всего лишь посредником между продавцом и покупателем, тогда чеки пробивать должен сам селлер.

Чтобы не допустить ошибок с ККТ при работе в сфере e-commerce, важно проверить договор с площадкой. В нем указано, кто должен пробивать чек покупателю. Если маркетплейс пробивает чеки, то нужно сохранить их электронном виде и отметить «пробито агентом». Также важно проверять обновления программного обеспечения кассы, чтобы были нужные теги.

