💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 сентября 2025 года
На 29 сентября 2025 года Центробанк снизил официальный курс доллара на 0,3 рубля до 83,6 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 сентября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
83,6069 рубля
Евро
98,1542 рубля
Юань
11,7064 рубля
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что после того, как Минфин заявил о планах повысить НДС, возникнет краткосрочный проинфляционный эффект на экономику. На курс рубля это может оказать неблагоприятное влияние. Однако, с другой стороны, сокращение дефицита бюджета сдержит рост цен, что скажется на укреплении рубля. Об этом сказано на сайте «Финам».
