💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 сентября 2025 года

На 29 сентября 2025 года Центробанк снизил официальный курс доллара на 0,3 рубля до 83,6 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,6069 рубля Евро 98,1542 рубля Юань 11,7064 рубля

График изменений курса доллара США.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что после того, как Минфин заявил о планах повысить НДС, возникнет краткосрочный проинфляционный эффект на экономику. На курс рубля это может оказать неблагоприятное влияние. Однако, с другой стороны, сокращение дефицита бюджета сдержит рост цен, что скажется на укреплении рубля. Об этом сказано на сайте «Финам».

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.