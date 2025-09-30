За неотправленный чек самозанятого оштрафуют
Налоговая по новым регионам напомнила порядок выдачи чеков самозанятыми при расчетах с клиентами.
Плательщики НПД должны формировать и передавать покупателям чеки через приложение «Мой налог».
При получении оплаты наличными или банковской картой чек формируют и предоставляют клиенту в момент расчета.
Если оплата происходит в другой безналичной форме (например, перевод на банковский счет), передать чек можно до 9 числа следующего месяца.
Как передать сформированный чек:
отправить на мобильный телефон или электронную почту;
распечатать и передать лично;
дать клиенту для считывания QR-код чека с экрана мобильного телефона.
«Неисполнение обязанности по представлению чеков является нарушением законодательства и влечет за собой меры ответственности», — предупредили налоговики.
За это могут оштрафовать на 20% от суммы расчета, проведенного без чека. А при повторном нарушении в течение полугода – на всю сумму расчета.
