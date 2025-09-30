За неотправленный чек самозанятого оштрафуют

Плательщик НПД должен выдать чек сразу, а в некоторых случаях – до 9 числа следующего месяца.

Налоговая по новым регионам напомнила порядок выдачи чеков самозанятыми при расчетах с клиентами.

Плательщики НПД должны формировать и передавать покупателям чеки через приложение «Мой налог».

При получении оплаты наличными или банковской картой чек формируют и предоставляют клиенту в момент расчета.

Если оплата происходит в другой безналичной форме (например, перевод на банковский счет), передать чек можно до 9 числа следующего месяца.

Как передать сформированный чек:

отправить на мобильный телефон или электронную почту;

распечатать и передать лично;

дать клиенту для считывания QR-код чека с экрана мобильного телефона.

«Неисполнение обязанности по представлению чеков является нарушением законодательства и влечет за собой меры ответственности», — предупредили налоговики.

За это могут оштрафовать на 20% от суммы расчета, проведенного без чека. А при повторном нарушении в течение полугода – на всю сумму расчета.