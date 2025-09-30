Какие выплаты вырастут из-за повышения МРОТ

После повышения МРОТ вырастут больничные, декретные и отпускные.

Увеличение МРОТ с 2026 года приведет к росту минимального размера больничных, декретных и отпускных. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Минимальный размер оплаты труда влияет на зарплату, отпускные, командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы, пояснил эксперт.

На уже назначенную пенсию повышение МРОТ не влияет.

«Но влияет на будущую, так как увеличиваются отчисления работников в СФР. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, которые осуществляет работодатель», — уточнил Машаров.

А сами страховые взносы напрямую зависят от размера зарплаты. Если зарплата растет, то, соответственно, растет и будущая пенсия, пояснил он.