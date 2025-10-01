🙆 Бизнес и бухгалтеры впечатлены предстоящим повышением налогов-2026. Но нашли и позитив

На то, что лимиты по УСН и ПСН не снизят, уже почти никто не надеется.

Налоговую реформу-2026 обсуждают в нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера». Бухгалтеры считают, что снижение лимита на патенте до 10 млн и уменьшение лимита для НДС на УСН приведет к тому, что часть их клиентов-предприятий закроются. На то, что все останется как есть, уже не надеются.

Так эту ситуацию видят сами бухгалтеры и бизнес – как неизбежное повышение налогов и снижение лимитов на спецрежимах, и уже ищут выходы.

Например, сможет ли ИП на УСН с НДС параллельно применять и патент, чтобы по некоторым видам деятельности не платить НДС.

«Патент – это разновидность УСН, не думаю, что лимиты будут разные и тем более делиться», — не обнадежили в комментариях.

«А если два вида деятельности и два патента, каждый из которых не превышает, а совместно превышает 10 млн», — предполагает участник обсуждения.

Но в чате напомнили – лимит считают суммарно по всем патентам.

Некоторые задумались об АУСН – если по нему лимит не уберут, то он теперь самый выгодный.

Также комментаторы ждут роста цен из-за новых налогов и повышения цен у поставщиков

Но бухгалтеры увидели и позитив:

Столько бухгалтеров нет, сколько будет деклараций по НДС;

А говорили скоро профессия вымрет;

Такими шагами шли к упрощению учета и пришли к тому, что самый собираемый налог – НДС, пишут в обсуждении.

«Я бухгалтер, меня немного другое волнует. У меня половина клиентов — торговля, это мне либо сдохнуть надо над НДС, либо отказаться от них. И насколько они вообще готовы будут увеличить оплату за учет при ОСНО. Скольких мне еще утешить придется. Вот думаю, может на психолога отучиться», — не унывает специалист.

Ведение учета, конечно, изменится и станет более трудозатратнее, уверены бухгалтеры.