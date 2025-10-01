Нужно ли доплачивать за использование в работе ИИ: мнение россиян 2025 очень разное

Больше половины работников считают, что за навык работы с нейросетями и искусственным интеллектом нужно платить больше.

Согласно результатам опроса hh.ru, большинство россиян считают, что специалисты, активно использующие ИИ в работе, имеют право на более высокую зарплату.

По данным исследования (есть у «Клерка»), 15% респондентов уверены, что работа с ИИ – это новый профессиональный стандарт, за который нужно доплачивать.

Еще 46% назвали этот навык важным, но ключевое значение все равно имеет общая эффективность специалиста.

34% считают, что использование ИИ не должно отражаться на зарплате, а еще 5% – что такие сотрудники должны получать меньше, ведь часть их задач выполняет нейросеть.

Молодежь поддерживает идею о доплате за работу с ИИ еще больше: 16% ответили «да», 47% — «скорее да». А опрошенные старше 55 лет уверены, что важнее результативность, чем сам навык: ответ выбрали 57%.

По сравнению с линейными сотрудниками, больше руководителей считают, что доплачивать за работу с ИИ не нужно: 32% против 35%.

Считают умение работать с ИИ обязательным условием трудоустройства только 4% респондентов. 37% назвали навык конкурентным преимуществом перед другими кандидатами, а 44% более важными считают другие качества. 15% опрошенных считают, что ИИ не влияет на шансы найти работу.

На 2025 год в сети множество вакансий с упоминанием нейросетей, и спрос продолжает расти, комментирует руководитель направления «Навыки и карьера» платформы Марина Дорохова.

Владение ИИ перестает быть «дополнительным бонусом», а становится нормой на рынке труда, как и многие другие цифровые навыки.

