Ответственность работников перед работодателями предложили страховать
В ряде сфер работникам нужна обязательная страховка ответственности для случаев причинения ими ущерба имуществу работодателя или третьих лиц. Например, для профессиональных водителей, коммунальщиков, курьеров и других, считает депутат Ярослав Нилов.
Так, если водитель на машине работодателя попадает в аварию, его страховая в рамках ОСАГО компенсирует причиненный другим лицам вред. А вред транспорту работодателя должен компенсировать сам водитель.
«А если водитель управляет, например, новым Aurus, который стоит миллионы, то, как он это будет компенсировать?» — сказал Нилов.
Поэтому он предлагает предусмотреть обязательную страховку, которая бы покрывала все риски.
Это может пригодиться и в других сферах, уверен он. Например, для сотрудников дорожных или коммунальных служб, которые тоже могут случайно повредить чужие машины или другое имущество.
«Работник убирает снег, он падает и разбивает стекло. Сегодня только через суд можно с коммунальной структуры это взыскать, а коммунальная структура потом уже может взыскать эти средства с самого работника», — пояснил депутат.
Но можно сделать проще – ввести обязанность для группы работников, которые входят в зону риска, иметь страховку на такие случаи. Тогда причиненный работником ущерб будет компенсировать страховая компания. Это актуально и для курьеров.
Предложения уже направлены в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), а также готовятся законодательные инициативы, добавил парламентарий.
Едет такой курьер на аурусе, а тут снег и фигаг удар об сантехника, который трубы нес. Комбо.
другие - это например депутаты, и братья ихние сенаторы!
От них же сколько ущерба!..
Бешеный принтер остановись уже!!! Сто законопроектов в секунду