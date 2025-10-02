Ответственность работников перед работодателями предложили страховать

Для работ, где сотрудник может повредить дорогостоящее имущество, хотят ввести страховки.

В ряде сфер работникам нужна обязательная страховка ответственности для случаев причинения ими ущерба имуществу работодателя или третьих лиц. Например, для профессиональных водителей, коммунальщиков, курьеров и других, считает депутат Ярослав Нилов.

Так, если водитель на машине работодателя попадает в аварию, его страховая в рамках ОСАГО компенсирует причиненный другим лицам вред. А вред транспорту работодателя должен компенсировать сам водитель.

«А если водитель управляет, например, новым Aurus, который стоит миллионы, то, как он это будет компенсировать?» — сказал Нилов.

Поэтому он предлагает предусмотреть обязательную страховку, которая бы покрывала все риски.

Это может пригодиться и в других сферах, уверен он. Например, для сотрудников дорожных или коммунальных служб, которые тоже могут случайно повредить чужие машины или другое имущество.

«Работник убирает снег, он падает и разбивает стекло. Сегодня только через суд можно с коммунальной структуры это взыскать, а коммунальная структура потом уже может взыскать эти средства с самого работника», — пояснил депутат.

Но можно сделать проще – ввести обязанность для группы работников, которые входят в зону риска, иметь страховку на такие случаи. Тогда причиненный работником ущерб будет компенсировать страховая компания. Это актуально и для курьеров.

Предложения уже направлены в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), а также готовятся законодательные инициативы, добавил парламентарий.