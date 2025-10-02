Минфин: какие поступления для профсоюза целевые

Доходы некоммерческих организаций не из списка целевых поступлений облагаются налогом на прибыль.

Минфин разъяснил, как НКО учитывают целевые поступления для налога на прибыль.

В письме от 08.08.2025 № 03-03-06/3/77454 ведомство указало, что перечень доходов, которые не учитывают в базе по налогу на прибыль, определен в ст. 251 НК.

Согласно п. 2 ст. 251 НК, не учитывают целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от компаний и физлиц. С таких поступлений не нужно платить налог на прибыль.

При этом НКО должны вести раздельный учет доходов, полученных в рамках целевых поступлений.

В частности, к необлагаемым целевым поступлениям относятся членские взносы, пожертвования, средства на проведение мероприятий, предусмотренных уставной деятельностью НКО.

Другие доходы НКО, не указанные в перечне целевых поступлений, учитывают в налоговой базе по налогу на прибыль в общем порядке, указал Минфин.

