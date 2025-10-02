ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Налоги, взносы, пошлины

Для охотников увеличат ставки сборов с 1 января 2026 года: таблица с новыми суммами

Ставки за отстрел оленя вырастут с 1,5 тысяч до 7,8 тысяч рублей, также вырастет с 650 до 1,3 тысяч пошлина на добычу охотничьих ресурсов.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение ставок охотничьих сборов.

Изменения коснутся только физлиц, поскольку ИП и компании уже уплачивают в бюджет другие сборы. Например, госпошлины, аренду угодий, плату за получение специальных разрешений. Об этом пишут «Ведомости».

Новые ставки 2026 сборов за пользование отдельными объектами животного мира:

Вид животного

Ставка в 2025 году (руб.)

Ставка в 2026 году (руб.)

Олень, лось

7 800

1 500

Сайгак

300

1 560

Овцебык

15 000

78 000

Косуля, кабан, рысь

450

2 340

Соболь, выдра

120

624

Также Минприроды поднимет пошлину за получение разрешения на добычу охотресурсов — с 650 до 1 300 рублей.

Недавно мы писали, что неправильное указание ИНН может привести к задолженности по сбору за пользование объектами животного мира.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы