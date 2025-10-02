Для охотников увеличат ставки сборов с 1 января 2026 года: таблица с новыми суммами

Ставки за отстрел оленя вырастут с 1,5 тысяч до 7,8 тысяч рублей, также вырастет с 650 до 1,3 тысяч пошлина на добычу охотничьих ресурсов.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение ставок охотничьих сборов.

Изменения коснутся только физлиц, поскольку ИП и компании уже уплачивают в бюджет другие сборы. Например, госпошлины, аренду угодий, плату за получение специальных разрешений. Об этом пишут «Ведомости».

Новые ставки 2026 сборов за пользование отдельными объектами животного мира:

Вид животного Ставка в 2025 году (руб.) Ставка в 2026 году (руб.) Олень, лось 7 800 1 500 Сайгак 300 1 560 Овцебык 15 000 78 000 Косуля, кабан, рысь 450 2 340 Соболь, выдра 120 624

Также Минприроды поднимет пошлину за получение разрешения на добычу охотресурсов — с 650 до 1 300 рублей.

Недавно мы писали, что неправильное указание ИНН может привести к задолженности по сбору за пользование объектами животного мира.