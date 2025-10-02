Для охотников увеличат ставки сборов с 1 января 2026 года: таблица с новыми суммами
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение ставок охотничьих сборов.
Изменения коснутся только физлиц, поскольку ИП и компании уже уплачивают в бюджет другие сборы. Например, госпошлины, аренду угодий, плату за получение специальных разрешений. Об этом пишут «Ведомости».
Новые ставки 2026 сборов за пользование отдельными объектами животного мира:
Вид животного
Ставка в 2025 году (руб.)
Ставка в 2026 году (руб.)
Олень, лось
7 800
1 500
Сайгак
300
1 560
Овцебык
15 000
78 000
Косуля, кабан, рысь
450
2 340
Соболь, выдра
120
624
Также Минприроды поднимет пошлину за получение разрешения на добычу охотресурсов — с 650 до 1 300 рублей.
Недавно мы писали, что неправильное указание ИНН может привести к задолженности по сбору за пользование объектами животного мира.
