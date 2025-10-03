Роструд: можно ли уволить дистанционного работника за прогул, если не было Интернета из-за военных учений

Если сотрудник не работал по уважительной причине – увольнение за прогул будет неправомерным.

Роструд дал разъяснения по ситуации, в которой дистанционного работника наказали за прогул. У него не было связи и интернета в течение всего рабочего дня из-за военных учений в городе его проживания. В течение дня он прислал несколько сообщений коллегам о техническом сбое и отсутствии интернета.

Но работодатель составил акт о прогуле за весь рабочий день. Работник представил пояснения, где написал о проведении военных учений и приложил письмо администрации городского округа, в котором подтверждаются учения и факт отключения связи и интернета.

Может ли работодатель уволить такого работника, спросили у Онлайнинспекции.рф.

«Работодатель обязан учесть обстоятельства, при которых проступок был совершен. Полагаем, в данном случае причины прогула можно признать уважительными. При таких обстоятельствах увольнение за прогул будет неправомерным», — ответил Роструд.

Ведомство ссылается на ч. 5 ст. 192 ТК: при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

