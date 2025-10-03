Три главных изменения для плательщиков НДС с 1 октября 2025 года

От НДС освободили общепит с доходами до 3 млрд рублей в год, нулевую ставку для гостиниц и отелей продлили до конца декабря 2030 года.

С 1 октября 2025 года вступили в силу федеральные законы от 23.07.2025 № 227-ФЗ и № 228-ФЗ, которые касаются налога на добавленную стоимость (НДС).

Для предпринимателей, которые оказывают услуги общественного питания, увеличили порог доходов для освобождения от уплаты НДС. Раньше было 2 млрд рублей, а теперь — 3 млрд.

Действие нулевой ставки НДС для тех, кто предоставляет места для временного проживания в гостиницах или других средствах размещения, продлили до 31 декабря 2030 года. Об этом сказано на сайте ФНС.

Кроме того, ст. 150 НК дополнили подп. 23, по которому от НДС освободили ввоз в РФ двигателей, запчастей и комплектующих для беспилотных судов малого размера. Их продажа будет облагаться по нулевой ставке НДС.

