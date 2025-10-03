Авторизацию на сайтах МФО могут разрешить через банковские ID

Чтобы повысить доверие к рынку микрофинансов, Центробанк хочет разрешить заемщикам входить в личные кабинеты МФО с помощью ID банков.

Директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков рассказал, что регулятор планирует разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью банковских ID.

Авторизация будет проходить следующим образом:

Заемщик на сайте МФО нажимает кнопку «Войти» с помощью определенного банка. Система проводит аутентификацию на стороне банка. Клиент автоматически возвращается на сайт микрофинансовой организации и получает доступ к услугам.

«Мы хотим обсудить с Правительством инициативу. Мы внутри Банка России получили на это согласие председателя», — сказал Илья Кочетков.

Также он добавил, что эти изменения повысят доверие к рынку и улучшат имидж микрофинансовых организаций.