Авторизацию на сайтах МФО могут разрешить через банковские ID
Директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков рассказал, что регулятор планирует разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью банковских ID.
Авторизация будет проходить следующим образом:
Заемщик на сайте МФО нажимает кнопку «Войти» с помощью определенного банка.
Система проводит аутентификацию на стороне банка.
Клиент автоматически возвращается на сайт микрофинансовой организации и получает доступ к услугам.
«Мы хотим обсудить с Правительством инициативу. Мы внутри Банка России получили на это согласие председателя», — сказал Илья Кочетков.
Также он добавил, что эти изменения повысят доверие к рынку и улучшат имидж микрофинансовых организаций.
