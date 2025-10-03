Фиктивные субподряды на обслуживании «Пятёрочки»: компания лишилась 21 млн рублей на вычетах и расходах

Компания из Пскова обслуживала магазины «Пятёрочка» через субподрядчиков-однодневок. Формальные договоры не спасли: налоговики доказали фиктивность схемы и добились доначислений на 21 млн рублей.

Организация заключила контракт на техническое обслуживание торговой сети «Пятёрочка» и оформила привлечение субподрядчиков. Стоимость их услуг включалась в расходы, а предъявленный НДС принимался к вычету.

Однако проверка показала, что схема существовала только на бумаге.

У субподрядчиков отсутствовали ресурсы для исполнения обязательств, фактически работы выполняла сама организация.

Адреса контрагентов оказались недостоверными.

По работникам не сдавались формы 2-НДФЛ, а в декларациях по НДС заявлялись вычеты от сомнительных компаний.

Показания директоров субподрядчиков противоречили друг другу и не подтверждались документами.

Расчёты наличными подтверждались приходными кассовыми ордерами, хотя у контрагентов имелись расчётные счета и отсутствовали кассовые аппараты.

Суды трёх инстанций поддержали налоговиков. Было признано, что организация использовала формальный документооборот и создавалась лишь видимость сотрудничества с субподрядчиками. В результате компания лишилась права на налоговые вычеты и учёт расходов, а также получила доначисления по налогу на прибыль, НДС и НДФЛ. Общая сумма — около 21 млн рублей плюс штраф.

Кратко: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.08.2025 № Ф07-4964/2025 по делу № А52-5305/2023 (ООО «Все для дома» vs УФНС по Псковской области). В решении перечислены факты: «Пятёрочка»/ООО «Агроторг», субподрядчики «САНО» и «Эгида СВ», недостоверные адреса, отсутствие 2-НДФЛ и персонала у субподрядчиков, формальный документооборот, расчёты наличными по ПКО при наличии расчётных счетов и т. п. Сумма доначислений сходится: НДС ~8,49 млн, налог на прибыль ~8,50 млн, НДФЛ ~4,06 млн (в сумме около 21 млн руб.) + штраф. Суды трёх инстанций поддержали налоговый орган (первая — 25.09.2024; апелляция — 27.01.2025; кассация — 21.08.2025).

Судебная практика ещё раз подтверждает позицию ФНС: при отсутствии у контрагентов ресурсов, персонала и реальной хозяйственной деятельности расходы и вычеты признаются необоснованными. Формальное наличие договоров и первичных документов не защищает бизнес от налоговых рисков.