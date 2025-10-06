Роструд: можно ли не платить премию на испытательном сроке

Работникам в период испытательного срока полагается премия наравне с остальными сотрудниками.

На сайте Онлайнинспекции.рф рассказали о компании, где действует положение о премировании, согласно которому ежемесячная премия выплачивается сотрудникам только после успешного прохождения испытательного срока.

В трудовом договоре указан только оклад, а по премии — что она выплачивается на условиях отдельного положения. В положении сказано, что премия в период испытательного срока не начисляется и не выплачивается.

Законна ли такая практика с точки зрения трудового законодательства, спросил пользователь.

Работодатель не имеет права не выплачивать в период испытательного срока премию, предусмотренную трудовым договором, коллективным договором, соглашением или внутренними ЛНА организации, ответил Роструд.

Зарплата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. И дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда запрещена (ст. 132 ТК).

«Работники в период испытательного срока должны премироваться наравне с другими работниками организации», — пояснило ведомство.

Согласно ст. 70 ТК, в период испытания на работника распространяются все положения трудового законодательства и иных НПА.

