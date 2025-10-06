Решетников: потенциал экономики снизился из-за высоких ставок

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал ключевые риски для российской экономики, а также спрогнозировал рост реальных зарплат на 10% за три года.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что высокие ставки повлияли на показатели предприятий и сказались на потенциале роста российский экономики.

«Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло и на потенциал роста экономики», — сказал Максим Решетников.

Также он добавил, что в 2025-2026 годах Минэкономразвития ожидает рост ВВП на уровне 1-1,3%, в 2027 году показатель вырастет до 2,8%, а в 2028 — до 2,5%. Драйвером останется внутренний потребительский спрос, который основан на росте реальных зарплат и доходов жителей страны.

Решетников прогнозирует, что за три года реальные заплаты вырастут на 10%, а доходы — более чем на 9%.

Для экономики есть следующие риски: