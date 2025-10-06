ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Экономика России

Решетников: потенциал экономики снизился из-за высоких ставок

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал ключевые риски для российской экономики, а также спрогнозировал рост реальных зарплат на 10% за три года.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что высокие ставки повлияли на показатели предприятий и сказались на потенциале роста российский экономики.

«Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло и на потенциал роста экономики», — сказал Максим Решетников.

Также он добавил, что в 2025-2026 годах Минэкономразвития ожидает рост ВВП на уровне 1-1,3%, в 2027 году показатель вырастет до 2,8%, а в 2028 — до 2,5%. Драйвером останется внутренний потребительский спрос, который основан на росте реальных зарплат и доходов жителей страны.

Решетников прогнозирует, что за три года реальные заплаты вырастут на 10%, а доходы — более чем на 9%.

Для экономики есть следующие риски:

  • внешние — потенциальное сокращение спроса и снижение цен на российский экспорт; замедление мировой экономики из-за новых санкций;

  • внутренние — снижение инвестиционной и потребительской активности. В 2026 году по инвестициям будет снижение на 0,5%, а в 2027-2028 годах — рост на 3,6% в год.

Автор

Easypay.World
Банковские карты

Виртуальные зарубежные карты для россиян в 2025 году: необходимость, возможности и риски

В условиях продолжающихся санкций и блокировок обычные российские банковские карты уже не справляются с задачей проведения международных платежей, что создает потребность в альтернативных решениях. Рассмотрим подробно, что представляют собой виртуальные зарубежные карты, как их получить и использовать безопасно.

Виртуальные зарубежные карты для россиян в 2025 году: необходимость, возможности и риски

Начать дискуссию

Главная Тарифы