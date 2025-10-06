ФНС: общепиту продлили срок уплаты НДС до 1 декабря 2025 года

Кафе и рестораны, которые с 1 января 2025 года утратили право на освобождение от НДС, могут уплатить этот налог до 1 декабря 2025 года. Штрафовать за нарушение сроков не будут.

Согласно постановлению правительства от 02.09.2025 № 1351, для представителей общепита, которые с 1 января 2025 года потеряли право на освобождение от НДС, срок уплаты этого налога за первый и второй кварталы продлили до 1 декабря 2025 года.

Такие условия действует для бизнеса, который:

оказывает услуги общепита;

имеет годовой доход за 2024 год в диапазоне от 2 до 3 млрд рублей;

получает минимум 70 % выручки от услуг общепита;

платит сотрудникам на уровне среднего заработка по общепиту в регионе;

представил декларацию по НДС после установленных сроков или подали уточненные отчеты с увеличением сумм налога.

«К указанной категории не применяется налоговая ответственность за нарушение срока подачи отчетности за первый и второй кварталы текущего года», — сказано на сайте ФНС.

Для уплаты налога до 1 декабря 2025 года, нужно отправить в налоговую уведомление.

