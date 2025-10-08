ФНС: что с налогом на прибыль и НДФЛ при централизованном начислении и выплате зарплаты в головном офисе при наличии обособок

Налоговая служба разъяснила, как платить налог на прибыль и НДФЛ при централизованном начислении и выплате зарплаты в головной организации с обособленными подразделениями в разных регионах РФ. Как это влияет на порядок распределения налога на прибыль между бюджетами регионов.

В письме от 26.09.2025 № БВ-17-11/2553@ ФНС указала, что платить региональную часть налога на прибыль, в том числе авансовые платежи, можно как по месту нахождения головной организации, так и по месту каждой обособки — из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения.

Долю рассчитывают как среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособки в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества организации в целом.

Удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества определяют по фактическим показателям.

Соответственно, амортизируемое имущество учитывают при определении удельного веса остаточной стоимости той обособки, где имущество фактически используется, а не там, где отражено на балансе. Аналогично определяют удельный вес среднесписочной численности сотрудников.

То есть централизованное начисление и выплата зарплаты в головной организации не изменяют порядок распределения налога на прибыль организаций между бюджетами субъектов регионов.

Кроме того, согласно ст. 226 НК, организация с обособленным подразделением, стоящим на учете по месту своего нахождения, обязана перечислять НДФЛ в бюджет по месту своего учета исходя из суммы дохода работников этой обособки.

Это значит, что организация с обособленными подразделениями, поставленными на учет по месту нахождения в разных регионах, обязана перечислять НДФЛ в региональные бюджеты по месту учета своих подразделений исходя из доходов работников этих подразделений.

Перечисление НДФЛ по месту головного офиса с доходов работников обособок в других регионах противоречит положениям НК, подчеркнули налоговики.

