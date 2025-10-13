Некоторые ошибки в НДС не приводят к отказу в приеме кассового чека, но требуют корректировки

Реквизит «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) при расчетах с товарами без НДС должен содержать сумму предмета расчета.

В чате ФНС попросили совета в ситуации – приходят информационные письма, о том что чеки оформляются с нарушением. При этом ЛК ОФД не показывает ошибку.

Налоговики подсказали, что в кассовых чеках неправильно заполнены суммы налога в предмете расчета с товаром, не облагающимся НДС.

«Код ошибки ФЛК — 526. Реквизит "сумма НДС за предмет расчета" (тег 1200) при расчетах с товарами, не облагающимся НДС, должен содержать сумму предмета расчета», — пояснили представители налоговой службы.

Такая ошибка не приводит к отказу в приеме кассового чека, но требует корректировки.

