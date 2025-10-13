Работник может сам выбрать и поменять зарплатный банк

Работодатель обязан перечислять зарплату туда, куда удобно сотруднику.

Минтруд напомнил о праве работника самостоятельно выбирать, на карту какого банка он будет получать деньги.

Как можно воспользоваться своим правом выбора банка:

Ситуация работника Что делать Уже работает и получает зарплату Написать заявление работодателю с указанием новых реквизитов счета минимум за 15 дней до дня зарплаты Только устраивается на работу Указать предпочитаемый банк в заявлении при оформлении документов

