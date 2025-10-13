ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал →
Зарплата

Работник может сам выбрать и поменять зарплатный банк

Работодатель обязан перечислять зарплату туда, куда удобно сотруднику.

Минтруд напомнил о праве работника самостоятельно выбирать, на карту какого банка он будет получать деньги.

Как можно воспользоваться своим правом выбора банка:

Ситуация работника

Что делать

Уже работает и получает зарплату

Написать заявление работодателю с указанием новых реквизитов счета минимум за 15 дней до дня зарплаты

Только устраивается на работу

Указать предпочитаемый банк в заявлении при оформлении документов

Можно ли выплачивать зарплату наличными, разобрали здесь.

Недавно мы писали, что Набиуллина объявила победу над «банковским рабством».

Автор

Начать дискуссию

Главная