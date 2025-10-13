Работник может сам выбрать и поменять зарплатный банк
Работодатель обязан перечислять зарплату туда, куда удобно сотруднику.
Минтруд напомнил о праве работника самостоятельно выбирать, на карту какого банка он будет получать деньги.
Как можно воспользоваться своим правом выбора банка:
Ситуация работника
Что делать
Уже работает и получает зарплату
Написать заявление работодателю с указанием новых реквизитов счета минимум за 15 дней до дня зарплаты
Только устраивается на работу
Указать предпочитаемый банк в заявлении при оформлении документов
Можно ли выплачивать зарплату наличными, разобрали здесь.
Недавно мы писали, что Набиуллина объявила победу над «банковским рабством».
