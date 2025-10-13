🤳 Роструд: можно ли применять дисциплинарное взыскание за отказ работника дать свое фото
Работник отказался предоставить работодателю свое фото для использования в коммерческих или рекламных целях, ссылаясь на ст. 152 ГК (защита чести, достоинства и деловой репутации).
Может ли работодатель применить дисциплинарное высказывание, или наоборот — за принуждение предусмотрена ответственность, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.
«Применение дисциплинарного взыскания неправомерно, так как это не является неисполнением или ненадлежащим исполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей», — ответил Роструд.
Работодатель может применить дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине своих трудовых обязанностей. Это предусмотрено ст. 192 ТК.
А за нарушение трудового законодательства, то есть за применение санкций при отказе работника предоставить свое фото, работодатель может быть привлечен к административной ответственности, добавило ведомство.
