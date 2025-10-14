Минфин хотел увеличить налог на прибыль банков в 2024 и 2025 году, но не увеличил: две причины

Минфин рассматривал увеличение ставки налога на прибыль для банков, но решение не приняли. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Возможность увеличения налога рассматривали и в этом, и в прошлом году, добавил он.

По мнению главы Минфина, банки имеют «неплохую прибыль». Так, по оценкам ведомства, в 2025 году она останется на том же уровне, что и в прошлом – около 3,8 трлн рублей.

Но банкам нужен капитал для создания резервов в условиях высоких ставок в экономике, отметил Силуанов.

«Если этого капитала не будет, то может дойти до того, что придется банки спасать», — пояснил министр финансов.

Кроме того, налог для банков не стали повышать из-за дивидендов, которые платят в бюджет госбанки.

Большая часть крупнейших банков – государственные. Если поднять налог на прибыль, государство получит меньше дивидендов. А например, от Сбербанка власти получают больше 200 млрд рублей, даже 400 млрд, добавил Силуанов.