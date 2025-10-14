Для частных клиник предложили отменить нулевой налог на прибыль и ввести ставку 5%

Сейчас налоговая ставка для всех медучреждений составляет 0%. Слуцкий считает, что частные медицинские организации злоупотребляют льготой.

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект об установлении для частных медицинских организаций ставки по налогу на прибыль в размере 5%. Документ отправлен на отзыв в кабмин.

По мнению одного из авторов инициативы, депутата Леонида Слуцкого, частные клиники зарабатывают огромные деньги.

Согласно прогнозу Росстата, в 2025 году объем рынка частной медицины достигнет 1,8 трлн рублей, при этом они серьезно повышают цены на свои услуги.

«Очень много обращений от граждан — люди не понимают, как происходит ценообразование, кто это контролирует и контролирует ли вообще. Пациенты оказываются беззащитны перед жесткой ценовой политикой частных медучреждений и вынуждены платить им втридорога», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что для развития частной медицины государство ввело нулевую ставку налога на прибыль. Получается, что частники злоупотребляют послаблениями и не в полной мере отвечают социальным запросам, считает депутат.

Кроме того, ставка в 5% значительно меньше стандартного налога на прибыль, который составляет 25%, уточнил парламентарий.

При этом важно отслеживать, чтобы частные медучреждения не компенсировали налог за счет своих пациентов и не повышали цены. Для этого Слуцкий предлагает привлекать ФАС.