📋 «Клерк» подготовил чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году
9 октября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о добровольном социальном страховании самозанятых на случай временной нетрудоспособности.
Основные условия:
Получать больничное пособие смогут только самозанятые, которые застрахуются в СФР.
Нужно выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 руб. — и ежемесячно платить 1 344 руб. или 1 920 руб.
Право на оплачиваемый больничный появится не сразу, а только после непрерывной уплаты страховых взносов в течение шести месяцев.
Если болеть часто и долго, сумма взносов увеличится. А если мало и редко, будет скидка по ежемесячным платежам.
Размер пособия зависит от страхового стажа, страховой суммы и длительности уплаты взносов.
Не будет страховым случаем нетрудоспособность, связанная с беременностью и родами. Но есть исключения.
Также нужно знать сроки и порядок подачи заявления в СФР. А у самозанятых-ИП есть выбор, по какой схеме застраховаться для оплаты больничных.
Скачать чек-лист для самозанятого по оплате больничного с 2026 года можно здесь.
Мы писали, что страховым случаем для самозанятых (когда СФР оплатит больничный) будет не только болезнь или травма.
