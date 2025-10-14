📋 «Клерк» подготовил чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году

С 2026 года плательщики НПД смогут получать пособия по временной нетрудоспособности. Но чтобы получить выплату по болезни, самозанятый должен знать важные моменты и предпринять ряд действий.

9 октября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о добровольном социальном страховании самозанятых на случай временной нетрудоспособности.

Основные условия:

Получать больничное пособие смогут только самозанятые, которые застрахуются в СФР.

Нужно выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 руб. — и ежемесячно платить 1 344 руб. или 1 920 руб.

Право на оплачиваемый больничный появится не сразу, а только после непрерывной уплаты страховых взносов в течение шести месяцев .

Если болеть часто и долго, сумма взносов увеличится . А если мало и редко, будет скидка по ежемесячным платежам.

Размер пособия зависит от страхового стажа, страховой суммы и длительности уплаты взносов.

Не будет страховым случаем нетрудоспособность, связанная с беременностью и родами. Но есть исключения.

Также нужно знать сроки и порядок подачи заявления в СФР. А у самозанятых-ИП есть выбор, по какой схеме застраховаться для оплаты больничных.

Скачать чек-лист для самозанятого по оплате больничного с 2026 года можно здесь.

Мы писали, что страховым случаем для самозанятых (когда СФР оплатит больничный) будет не только болезнь или травма.