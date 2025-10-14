Сервис ФНС оценки юрлиц не обязателен для использования налогоплательщиками, но ФНС рекомендует его
Замруководителя Федеральной налоговой службы Тимур Шиналиев рассказал, какие инструменты на 2025 год есть для обеспечения прозрачной бизнес-среды.
«Сервис оценки является инструментом проверки благонадежности и реальных характеристик контрагентов, с которыми заключен или планируется заключение договоров. Этот инструмент не является обязательным для использования налогоплательщиками, но мы рекомендуем им пользоваться, так как это в первую очередь снижает риски для компании, планирующей выступить в качестве заказчика товаров, работ и услуг», — пояснил Шиналиев в интервью «Коммерсанту».
Сервис активно используют не только при заключении обычных договоров, но и в банковской сфере или закупках у публичных компаний с госучастием. Результаты оценки компаний влияют на гарантийные условия договоров и условия предоставления кредитов.
Одним из ключевых инструментов оценки социальной ответственности является чиновник назвал ЭКГ-рейтинг, в организации работы которого также участвует ФНС. Он оценивает компании по трем направлениям:
забота об экологии;
социальная ответственность перед сотрудниками;
качество взаимодействия с государством.
Этот рейтинг охватывает более 7 млн организаций, включая малый и средний бизнес. Фокус — на их социальной ответственности, налоговой прозрачности и вкладе в национальные приоритеты.
«ЭКГ-рейтинг превращает репутацию в актив: высокий балл дает доступ к господдержке, контрактам и дешевому капиталу, мотивируя к устойчивости», — подчеркнул Тимур Шиналиев.
Он сообщил, что в 16 регионах РФ приняты законы, регулирующие меры господдержки на основе рейтинга. Например, ускорение процедур (быстрая выдача разрешений на строительство и подключение к инфраструктуре), финансовые льготы (инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль и льготные займы от региональных фондов развития промышленности).
Заявлено, что ФНС планирует развивать сервис оценки и расширять показатели оценки ЭКГ-рейтинга.
