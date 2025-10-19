🚙 Как начисляется налог на машину + формула и примера расчета
Все транспортные средства, которые облагаются налогом, перечислены в ст. 358 НК.
На сумму транспортного налога влияет мощность двигателя и налоговая ставка в регионе.
Что указано в квитанции (налоговом уведомлении за 2024 год):
налоговая база — мощность двигателя авто- и мототранспорта в лошадиных силах;
налоговая ставка — в рублях;
повышающий коэффициент — если автомобиль дорогостоящий;
количество месяцев владения в году — если авто в собственности не весь год, налог начислят пропорционально месяцам владения;
размер льгот (если они есть);
сумма налога к уплате в бюджет.
Размер налоговой ставки зависит от мощности двигателя и устанавливается региональным законом.
Если в регионе нет закона о транспортном налоге, применятся федеральные ставки — из ст. 361 НК. Например, для легковых авто с мощностью двигателя:
до 100 л.с. — ставка 2,5 рубля;
от 100 до 150 л.с. — 3,5 ₽;
от 150 до 200 л.с. — 5 ₽.
Повышающий коэффициент применяется только к автомобилям дороже 10 млн. Их перечень на своем сайте размещает Минпромторг. В 2025 году коэффициент равен 3.
Освобождены от налога:
специально оборудованные для использования людьми с инвалидностью (например, с ручным управлением);
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), приобретенные через органы соцзащиты.
Портал Госуслуг привел пример, как рассчитывается налог за транспорт. Формула в общем случае такая:
Налог к уплате = Налоговая база × Ставка налога × Повышающий коэффициент (если есть)
Пример расчета
Если налоговая база 169 л.с., ставка в Москве 45 ₽, то сумма транспортного налога — 7 605 рублей.
