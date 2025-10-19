🚙 Как начисляется налог на машину + формула и примера расчета

Владельцы автомобилей, мотоциклов, мотороллеров до 1 декабря 2025 года должны оплатить транспортный налог за 2024 год.

Все транспортные средства, которые облагаются налогом, перечислены в ст. 358 НК.

На сумму транспортного налога влияет мощность двигателя и налоговая ставка в регионе.

Что указано в квитанции (налоговом уведомлении за 2024 год):

налоговая база — мощность двигателя авто- и мототранспорта в лошадиных силах;

налоговая ставка — в рублях;

повышающий коэффициент — если автомобиль дорогостоящий;

количество месяцев владения в году — если авто в собственности не весь год, налог начислят пропорционально месяцам владения;

размер льгот (если они есть);

сумма налога к уплате в бюджет.

Размер налоговой ставки зависит от мощности двигателя и устанавливается региональным законом.

Если в регионе нет закона о транспортном налоге, применятся федеральные ставки — из ст. 361 НК. Например, для легковых авто с мощностью двигателя:

до 100 л.с. — ставка 2,5 рубля;

от 100 до 150 л.с. — 3,5 ₽;

от 150 до 200 л.с. — 5 ₽.

Повышающий коэффициент применяется только к автомобилям дороже 10 млн. Их перечень на своем сайте размещает Минпромторг. В 2025 году коэффициент равен 3.

Освобождены от налога:

специально оборудованные для использования людьми с инвалидностью (например, с ручным управлением);

с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), приобретенные через органы соцзащиты.

Портал Госуслуг привел пример, как рассчитывается налог за транспорт. Формула в общем случае такая:

Налог к уплате = Налоговая база × Ставка налога × Повышающий коэффициент (если есть)

Пример расчета

Если налоговая база 169 л.с., ставка в Москве 45 ₽, то сумма транспортного налога — 7 605 рублей.