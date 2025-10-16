Для платежа через платежного агента нужна будет идентификация через банк или Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Банковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию физлиц.

Законопроект уже одобрило Правительство, сообщают «Известия».

Платежные агенты – это посредники, которые принимают платеж и у людей, и организаций, а также помогают подключать пользователей к финансовым сервисам. Они действуют на основании соглашений с банками, передают им полученные средства и информацию.

Упрощенная идентификация – это сокращенная процедура проверки, которую применяли при операциях с небольшими суммами без открытия счета. Банк или платежный агент ограничивались минимальными данными — ФИО, номером паспорта, ИНН или СНИЛС, без личного присутствия клиента.

Новые правила не сделают работу платежных агентов ненужной. Банки по-прежнему смогут сотрудничать с ними, но только по обслуживанию клиентов, уже прошедших идентификацию в самой кредитной организации. И выпускать банковские карты или открывать электронные кошельки будут только сами банки, объяснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

При этом ограничение на проведение упрощенной идентификации уменьшит число каналов, через которые злоумышленники могут регистрировать чужие счета или использовать подставных лиц, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Хотя полностью избавиться от дроппинга это не позволит, схема его реализации сильно усложнится.

А контроль за подозрительными переводами, наоборот, станет проще: проверки будет проводить банк, а не терминалы или агентские сети.