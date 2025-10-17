🎄 В новогодние праздники можно нарушить норму о 15-дневном промежутке при выплате зарплаты

Можно будет выплатить зарплату 30 декабря 2025, а аванс – 25 января 2026.

В компании могут быть установлены такие сроки выплаты:

аванс – 25 числа;

зарплата – 10 числа следующего месяца.

Но тогда зарплату за декабрь 2025 года компания выплатит 30 декабря, то есть нарушится промежуток в 15 дней при выплате аванса за январь 2026, который выплатят 25 января.

Будет ли это нарушением и нужно ли провести промежуточную выплату сотрудникам, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Не будет, поскольку в описанной ситуации будет применяться специальная норма, в соответствии с которой при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня», — ответил Роструд. Это предусмотрено в ч. 8 ст. 136 ТК.

При этом ввести промежуточную выплату работодатель может, не обязан, добавило ведомство.

