44% заемщиков МФО в 2025 году – продавцы на маркетплейсах

В первой половине 2025 года бизнес взял на 29% больше микрозаймов в МФО предпринимательского финансирования, чем год назад, сообщает Центробанк.

«Основным драйвером роста стало активное кредитование продавцов на маркетплейсах», — говорится в сообщении регулятора.

На таких клиентов пришлось 44% займов, выданных этой категорией МФО.

Селлеры берут деньги в кредит на небольшой срок для покрытия кассовых разрывов. Эти займы быстро оборачиваются, поэтому заметно увеличивают объем выдач МФО. При этом они меньше влияют на прирост портфеля, так как средний чек по ним существенно ниже, чем в других сегментах бизнеса.

В портфеле МФО преобладают более крупные займы, направленные на финансирование социально значимых проектов в рамках госпрограмм поддержки МСП.

В портфеле кредитов предпринимательского сегмента сохраняется высокий уровень обеспеченности, подчеркивает ЦБ. Так, 70% портфеля обеспечены залогом имущества, поручительством или банковскими гарантиями.