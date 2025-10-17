❔ «Клерк» проводит два опроса по АУСН
В связи с изменениями в налоговом законодательстве с 2026 года многие налогоплательщики УСН и ПСН, а также бухгалтеры, присматриваются в спецрежиму АвтоУСН. Но по факту пока не особо знают основные параметры АУСН.
В нашем Телеграм-канале «БУХмолния» мы спрашиваем:
Какое из ограничений действительно есть для применения АУСН?
Количество сотрудников не более 15.
Годовой доход не более 200 млн рублей.
Зарплата выплачивается только в безналичной форме.
ИП применяет УСН «доходы», в октябре 2025 года он решил перейти на АвтоУСН. С какой ближайшей даты он сможет это сделать?
С 1 января 2026 года.
С 1 ноября 2025 года.
С любой даты, указанной в заявлении о переходе на АУСН.
Кстати, «Клерк» подготовил чек-лист — может ли ваш бизнес работать на АУСН.
