❔ «Клерк» проводит два опроса по АУСН

В связи с изменениями в налоговом законодательстве с 2026 года многие налогоплательщики УСН и ПСН, а также бухгалтеры, присматриваются в спецрежиму АвтоУСН. Но по факту пока не особо знают основные параметры АУСН.

Какое из ограничений действительно есть для применения АУСН?

Количество сотрудников не более 15.

Годовой доход не более 200 млн рублей.

Зарплата выплачивается только в безналичной форме.

ИП применяет УСН «доходы», в октябре 2025 года он решил перейти на АвтоУСН. С какой ближайшей даты он сможет это сделать?

С 1 января 2026 года.

С 1 ноября 2025 года.

С любой даты, указанной в заявлении о переходе на АУСН.

