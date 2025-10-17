Налоговики: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения

Денежные переводы между физическими лицами могут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Переводы средств с карту на карту, не связанные с получением дохода, налогообложению не подлежат, утверждает УФНС. Это, например:

средства, перечисленные родителям или детям;

родственникам на день рождения;

суммы, собранные с коллег или друзей на подарок или поездку.

Но если перевод фактически является доходом, тогда нужно заплатить НДФЛ. Это когда перевод представляет собой не просто безвозмездную передачу денег, а фактическое получение дохода. Примеры:

получение неофициальной зарплаты;

поступления за сдачу в аренду жилья;

продажа товаров или услуг без оформления как самозанятый ;

регулярные крупные поступления на карту от третьих лиц.

Особенно это касается переводов без указания источника дохода от лиц, не имеющих официального заработка.

Налоговики делают вывод: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения. И советуют сохранять документы, подтверждающие безвозмездный характер поступлений: расписки, договоры дарения, чеки — они помогут доказать, что это не доход.