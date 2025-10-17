ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Налоговики: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения

Денежные переводы между физическими лицами могут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Переводы средств с карту на карту, не связанные с получением дохода, налогообложению не подлежат, утверждает УФНС. Это, например:

  • средства, перечисленные родителям или детям;

  • родственникам на день рождения;

  • суммы, собранные с коллег или друзей на подарок или поездку.

Но если перевод фактически является доходом, тогда нужно заплатить НДФЛ. Это когда перевод представляет собой не просто безвозмездную передачу денег, а фактическое получение дохода. Примеры:

  • получение неофициальной зарплаты;

  • поступления за сдачу в аренду жилья;

  • продажа товаров или услуг без оформления как самозанятый;

  • регулярные крупные поступления на карту от третьих лиц.

Особенно это касается переводов без указания источника дохода от лиц, не имеющих официального заработка.

Налоговики делают вывод: если человек без видимых доходов регулярно получает крупные суммы, могут потребоваться объяснения. И советуют сохранять документы, подтверждающие безвозмездный характер поступлений: расписки, договоры дарения, чеки — они помогут доказать, что это не доход.

