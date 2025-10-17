❗ Налоговики назвали преимущества и особенности подачи 3-НДФЛ на вычеты через Госуслуги

С 2025 года на портале Госуслуг появилась возможность подачи декларации 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.

На днях мы сообщали, что на портале Госуслуг запущена новая жизненная ситуация «Налоговый вычет». Она упрощает подачу документов и позволяет быстрее и удобнее получать налоговые вычеты по НДФЛ

Теперь, чтобы подать декларацию 3-НДФЛ, достаточно зайти в личном кабинете Госуслуг в раздел «Жизненные ситуации» и нажать на вкладку «Получение налогового вычета».

УФНС рассказывает, что в новом интерфейсе предусмотрены удобные подсказки и автоматические проверки данных, что снижает вероятность ошибок при заполнении формы. Это помогает не только сэкономить время, но и уменьшить количество исправлений, которые часто возникают при подаче декларации на бумаге.

Одним из главных преимуществ подачи 3-НДФЛ через Госуслуги — возможность заявить о праве на различные виды вычетов: стандартные и социальные на лечение или обучение, имущественные — при приобретении жилья, земельных участков и при оплате процентов по ипотеке, а также вычеты на долгосрочные сбережения.

Подача декларации через Госуслуги требует прикрепления скан-копий или фотографий подтверждающих документов. Это могут быть чеки, договоры или справки, которые нужно приложить к заявлению.

Главное, чтобы изображения были четкими и хорошо видимыми, предупреждают налоговики.

Также важно следить, чтобы все данные в декларации были заполнены корректно, так как это может повлиять на скорость обработки заявки.

После подачи 3-НДФЛ через портал Госуслуг можно в реальном времени отслеживать статус своей заявки. Если потребуется дополнительная информация или документы, ФНС уведомит об этом через портал, что исключает необходимость обращаться в ИФНС лично.