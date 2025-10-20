Как понять, что у банка начались проблемы и нужно срочно выводить из него свои деньги
Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов перечислил признаки проблем у банка, при возникновении которых клиентам стоит выводить деньги из этой организации.
Система страхования вкладов может защитить сбережения в пределах 1,4 млн рублей. Если сумма больше или вклад открыли в иностранной валюте, то стоит самостоятельно позаботиться о сохранности денег. Важно внимательно следить за состоянием банка, считает эксперт. Если есть признаки того, что кредитная организация может лишиться лицензии, то средства стоит выводить. Об этом пишут «Известия».
К таким признакам относятся:
снижение кредитных рейтингов;
введение банком необоснованных комиссий или ограничений;
ужесточение мер со стороны Центробанка;
возбуждение уголовных дел против руководства;
корпоративные конфликты между акционерами;
закрытие отделений;
убытки по итогам года.
Если хранить деньги в небольших и малоизвестных банках, то повышается риск потерять вклад. Такие организации чаще все просто закрываются, тогда как крупным Центробанк сначала предлагает пройти процедуру санации.
