Как понять, что у банка начались проблемы и нужно срочно выводить из него свои деньги

Вкладчики, которые хранят в небольших и малоизвестных банках больше 1,4 млн рублей или валюту, рискуют потерять свои деньги, если у кредитных организаций начнутся проблемы.

Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов перечислил признаки проблем у банка, при возникновении которых клиентам стоит выводить деньги из этой организации.

Система страхования вкладов может защитить сбережения в пределах 1,4 млн рублей. Если сумма больше или вклад открыли в иностранной валюте, то стоит самостоятельно позаботиться о сохранности денег. Важно внимательно следить за состоянием банка, считает эксперт. Если есть признаки того, что кредитная организация может лишиться лицензии, то средства стоит выводить. Об этом пишут «Известия».

К таким признакам относятся:

снижение кредитных рейтингов;

введение банком необоснованных комиссий или ограничений;

ужесточение мер со стороны Центробанка;

возбуждение уголовных дел против руководства;

корпоративные конфликты между акционерами;

закрытие отделений;

убытки по итогам года.

Если хранить деньги в небольших и малоизвестных банках, то повышается риск потерять вклад. Такие организации чаще все просто закрываются, тогда как крупным Центробанк сначала предлагает пройти процедуру санации.