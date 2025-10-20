Минпромторг: отсрочка по утильсбору будет для всех. Но повышение не коснется тех, кто уже оплатил сбор

Ведомство опровергло информацию о том, что отсрочка будет только для тех, кто купил машину до 12 сентября 2025.

Минпромторг пояснил, что новые правила утильсбора не затронут тех импортеров, которые оплатили сбор до вступления в силу новой нормы.

Также ведомство добавило, что отсрочка новых правил расчета утильсбора будет не только для россиян, которые купили авто до 12 сентября.

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг рассматривает возможность отсрочки для всех положений проекта об изменении правил расчета утильсбора.