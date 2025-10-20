В сведениях об облачной кассе указывают данные всех подключенных устройств

Если к облачной кассе подключено несколько устройств, но их номера и адреса установки не указаны, кассу нужно перерегистрировать и прописать все данные.

Налогоплательщик просит совета в чате ФНС: к облачной кассе подключены вендинговые аппараты с безналичным расчетом. ККТ зарегистрирована в Перми, где находится центр обработки информации.

Но инспектор требует прописать в ЛК налоговой номера и адреса установки каждого терминала. А плательщик сетует, что для уже зарегистрированной кассы это сделать не получается, и оператор ОФД, обслуживающий кассу, тоже не может помочь.

В этом случае нужно перерегистрировать ККТ по причине 3 (изменение сведений об автоматических устройствах), ответили налоговики.

В заявлении о перерегистрации при этом следует указать заводские номера автоматических устройств и адреса их установки.

