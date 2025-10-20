В сведениях об облачной кассе указывают данные всех подключенных устройств
Налогоплательщик просит совета в чате ФНС: к облачной кассе подключены вендинговые аппараты с безналичным расчетом. ККТ зарегистрирована в Перми, где находится центр обработки информации.
Но инспектор требует прописать в ЛК налоговой номера и адреса установки каждого терминала. А плательщик сетует, что для уже зарегистрированной кассы это сделать не получается, и оператор ОФД, обслуживающий кассу, тоже не может помочь.
В этом случае нужно перерегистрировать ККТ по причине 3 (изменение сведений об автоматических устройствах), ответили налоговики.
В заявлении о перерегистрации при этом следует указать заводские номера автоматических устройств и адреса их установки.
